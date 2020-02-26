شاهد.. 3 وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان

المواطن - الرياض
تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، الوزراء الثلاثة، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يوم أمس.
فقد أدى القسم، كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
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ضيف
الوالد الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يارب طول في أعمارهم أن شاء الله
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