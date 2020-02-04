شراكة بين جولف السعودية وبوابة الدرعية لإنشاء ملعب عالمي

المواطن - واس

وقعت جولف السعودية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، لتعزيز تعاونهما في إنشاء وتطوير ملعب جولف يتكون من 27 حفرة مخصص لبطولات الجولف من تصميم جريج نورمان وذلك في وسط الدرعية.

وكانت هيئة تطوير بوابة الدرعية وقّعت في الـ 27 من سبتمبر 2019 الماضي مذكرة تفاهم تاريخية مع شركة “جريج نورمان لتصميم ملاعب الجولف”، وذلك على هامش الإعلان عن “الفيزا السياحية” الذي تعرف فيه العالم على روائع الدرعية والمملكة، إذ ستقوم الشركة بتصميم ملعب جولف “وادي صفار” الذي يضم 27 حفرة في منطقة سكنية حصرية تعمل الهيئة على تطويرها غرب الرياض.

وتم توقيع الاتفاقية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة جدة بحضور رئيس مجلس إدارة جولف السعودية ياسر الرميان والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، وذلك خلال منتدى الجولف السعودي الدولي المنعقد حالياً في المدينة الاقتصادية.

ويسعى الطرفان إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم أخصائيين لتفعيل جوانب التعاون التي نصت عليها المذكرة، بهدف تعزيز رياضة الجولف وزيادة وتيرة الأنشطة الترفيهية والسياحية للمواطنين والمقيمين والسياح.

وأكد رئيس مجلس إدارة جولف السعودية: “أن هذه الشراكة طموحات المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية تستقطب الزوار، ويسعدنا أن نسهم من خلال شراكتنا مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لإعادة الزخم لرياضة الجولف”.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية: “الدرعية تعد إحدى أعظم أماكن التجمع العالمية، ومشاريعنا تشكل عماداً من أعمدة المرحلة الجديدة التي تشهدها، والتي تهدف إلى بناء أحد أهم المجتمعات التي تحتفي بالتاريخ والفن والثقافة بطابع تاريخي ومعاصر مستمد من طبيعة المنطقة وإرثها العظيم، وتحتوي هذه المشاريع على العديد من الماركات العالمية في مختلف الأنشطة وأكثر من 20 علامة تجارية في قطاع الضيافة والعديد من المتاحف والميادين العامة”.

وأضاف: “المملكة العربية السعودية تخطو خطوات واسعة لتعزيز مكانتها بوصفها سوقاً من أكثر الأسواق العالمية نشاطاً وحيوية في عالم رياضة الجولف.

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