شركة دار الرياض تعلن عن توفر 52 وظيفة شاغرة

المواطن - الرياض
أعلنت شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية عن توفر 52 وظيفة شاغرة ، للعمل بالشركة في مدينة الرياض و محافظة المجمعة ، وذلك وفق المسميات التالية :
- المفتش الهيكلي
- أخصائي ضمان الجودة / مراقبة الجودة
- أخصائي الصحة والسلامة والبيئة
- مهندس كهرباء (تيار منخفض / شبكات)
- مهندس كهرباء أول (التيار المنخفض / الشبكات)
- مهندس تخطيط وجدولة
- مفتش الصحة والسلامة والبيئة
- مساح أراضي
- مفتش ميكانيكي
- المفتش الكهربائي
- المفتش المعماري
- مساح الكميات
- مهندس معماري
- مهندس ميكانيكي
- مهندس كهرباء
- مهندس إنشائي
- مهندس مدني
- مهندس ميكانيكي
- مهندس كهرباء
- مهندس معماري كبير
- مهندس مدني أقدم
- مهندس إنشائي أول
- مدير المنطقة
- مدير الموقع
- مهندس مواد
- كبار مهندس المناظر الطبيعية
- منسق المشروع
- مدير الإنشاءات
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).
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ضيف
أنا اختصاصي مساحه متقاعد وضفوني اذامفيه وسطات ومحسوسوبيات
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