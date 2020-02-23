شركة دار الرياض تعلن عن توفر 52 وظيفة شاغرة
للعمل في مدينة الرياض ومحافظة المجمعة

شركة دار الرياض تعلن عن توفر 52 وظيفة شاغرة

2020/02/23
الساعة 10:41 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
1
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية عن توفر 52 وظيفة شاغرة ، للعمل بالشركة في مدينة الرياض و محافظة المجمعة ، وذلك وفق المسميات التالية :

  • المفتش الهيكلي
  • أخصائي ضمان الجودة / مراقبة الجودة
  • أخصائي الصحة والسلامة والبيئة
  • مهندس كهرباء (تيار منخفض / شبكات)
  • مهندس كهرباء أول (التيار المنخفض / الشبكات)
  • مهندس تخطيط وجدولة
  • مفتش الصحة والسلامة والبيئة
  • مساح أراضي
  • مفتش ميكانيكي
  • المفتش الكهربائي
  • المفتش المعماري
  • مساح الكميات
  • مهندس معماري
  • مهندس ميكانيكي
  • مهندس كهرباء
  • مهندس إنشائي
  • مهندس مدني
  • مهندس ميكانيكي
  • مهندس كهرباء
  • مهندس معماري كبير
  • مهندس مدني أقدم
  • مهندس إنشائي أول
  • مدير المنطقة
  • مدير الموقع
  • مهندس مواد
  • كبار مهندس المناظر الطبيعية
  • منسق المشروع
  • مدير الإنشاءات

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

1
اترك تعليق

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
دحلان
ضيف
دحلان

أنا اختصاصي مساحه متقاعد وضفوني اذامفيه وسطات ومحسوسوبيات

أعجبني0لم يعجبني  رد
2 ساعة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :