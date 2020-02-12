شويكار تكشف حقيقة تعرضها لخطأ طبي أفقدها الحركة

المواطن – متابعة

انتشر الكثير من التقارير الإخبارية يوم أمس تفيد بأن الفنانة المصرية شويكار تعرضت لخطأ طبي أثناء خضوعها لإحدى العمليات الجراحية، وأن هذا الخطأ تسبب في جعلها عاجزة عن الحركة.

توجه الكثير من السعوديين إلى محرك البحث العالمي غوغل لمعرفة حقيقة الأمر، حتى أن اسم شويكار تصدر قائمة البحث، ليتبين لهم أن هذا الخبر ليس له أي علاقة بالصحة، وأن الفنانة بصحة جيدة.

وردت شويكار على تلك الشائعات مؤكدة أنها بصحة جيدة، وأنها لم تتعرض لأي وعكة صحية تسبب في فقدانها للحركة، وأنها تعاني فقط من الإنفلوانزا والتي يصاب بها أي شخص.

وكشفت شويكار خلال مكالمة هاتفية أجرتها مع برنامج “كل يوم”، المذاع على شاشة “ON”، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية بسمة وهبة، عن سبب عدم ظهورها على شاشات التليفزيون خلال السنوات الأخيرة قائلة إنها أصبحت تشعر بالحرج حيال ذلك.

وأضافت أنها ستطل على الجمهور قريباً ولكن من خلال مسلسل إذاعي، موضحة أنها تدرس في الوقت الحالي أوراق المسلسل الإذاعي الذي من المقرر أن يعرض خلال الأشهر المقبلة، وأنه إن عجبها فستقوم بتقديمه وستكون في غاية السعادة لعودتها للجمهور من خلال الراديو.

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