صافرة سعودية تضبط مباراة الأهلي ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي ضد الاتفاق المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

الأهلي ضد الاتفاق

ويُدير مباراة الأهلي ضد الاتفاق طاقم تحكيم سعودي مكون من؛ تركي الخضير حكم ساحة، ويُساعده محمد البكري وخلف الشمري، والحكم الرابع محمد الهويس، وحكم الفيديو البيلاروسي أليكسي كولباكوف، ويُساعده سعد السبيعي.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في جدة مباراة الأهلي ضد الاتفاق عند الساعة 8:20 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمصالحة الجماهير وخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، فيما يطمح الاتفاق للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يحتل فارس الدهناء المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.

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