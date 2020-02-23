صالح النعيمة مُحذرًا لوشيسكو: “بلاش فلسفة” !

المواطن - محمد سمعه

وجّه صالح النعيمة نجم نادي الهلال السابق، تحذيرًا إلى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وذلك بسبب كثرة التدوير بين اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالهلال.

وكتب صالح النعيمة عبر حسابه في “تويتر”: “شكرًا للاعبين وأخص النجم محمد جحفلي، وأقول لرازفان بلاش فلسفة”.

وفي السياق ذاته، انتقد الناقد الرياضي عادل التويجري سياسة التدوير التي يقوم بها المدرب لوشيسكو حيث قال: “التدوير مطلوب ولكن على لوشيسكو الحذر من التدوير والتلاعب في خط دفاع الهلال، مركز خط الدفاع وحراسة المرمى، من المهم أن تُبقي على لاعبيهم لأطول فترة دون أي تغيير”.

وكانت الانتقادات وُجهت لحكم مباراة الهلال والاتحاد، البولندي سيمون مارسينياك حيث اتُهم بمساعدة نادي الهلال على الفوز أمام الاتحاد بإلغائه هدفًا للاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد إضافة إلى احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لنادي الهلال، بعد لمس الكرة ليد اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني مهاجم الاتحاد دون قصد.

وفي وقت سابق، أكد الناقد الرياضي جمال عارف على أن الهلال فاز بمساعدة التحكيم وتقنية الـVAR على نادي الاتحاد، وذلك خلال لقاء الفريقين أمس السبت في الدوري.

وتحدث جمال عارف المعروف بميوله الاتحادية في برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “الاتحاد قدم مباراة جميلة وفاز في الملعب، لكن التحكيم والـVAR ساعدا الهلال في الفوز والحصول على النقاط الثلاث”.

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