صحة المدينة تفتح باب التقديم على الوظائف الموسمية

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عن فتح باب التقديم للوظائف الموسمية المؤقتة للعام الجاري 1441هـ، عن طريق التعاقد الداخلي، وذلك وفق التخصصات التالية:
– طبيب.
– طبيبة.
– فني تمريض.
– فنية تمريض.
– فني إسعاف.
– فني صيدلة.
– فني تعقيم.
– فني أشعة.
– فني سجلات.
– فني إحصاء.
– مراقب وبائيات.
– فني معلوماتية صحية.
– مدخل بيانات.
– سائق.
– حارس أمن.
– حارسة أمن.
وأوضحت المديرية أن على الراغبين بالتقديم مراجعة إدارة خدمات الموارد البشرية بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/7/6هـ، ولمدة خمسة أيام.
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