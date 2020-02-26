صحة المدينة تفتح باب التقديم على الوظائف الموسمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عن فتح باب التقديم للوظائف الموسمية المؤقتة للعام الجاري 1441هـ، عن طريق التعاقد الداخلي، وذلك وفق التخصصات التالية:

– طبيب.

– طبيبة.

– فني تمريض.

– فنية تمريض.

– فني إسعاف.

– فني صيدلة.

– فني تعقيم.

– فني أشعة.

– فني سجلات.

– فني إحصاء.

– مراقب وبائيات.

– فني معلوماتية صحية.

– مدخل بيانات.

– سائق.

– حارس أمن.

– حارسة أمن.

وأوضحت المديرية أن على الراغبين بالتقديم مراجعة إدارة خدمات الموارد البشرية بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/7/6هـ، ولمدة خمسة أيام.

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