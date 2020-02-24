صحة حفر الباطن: لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أكدت صحة حفر الباطن أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المحافظة.

وأضافت في تغريدة لها عبر تويتر: فيما يتعلق بالحالة المسجلة في مستشفى الملك خالد فهي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.

جاء ذلك ردًّا على ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوصول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة حتى مساء اليوم الاثنين.

وقالت الصحة عبر تويتر: إنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم 79367 شخصًا، معظمهم في الصين، تعافى منهم 25044، بينما توفي 2719، داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية.

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