صراصير وقوارض ولحوم متحللة في معمل تصنيع أغذية!

المواطن-حسن عسيري – أبها
حولت عمالة وافدة بمنطقة عسير شقة سكنية إلى معمل سري لصنع وترويج المواد الغذائية والأطعمة الفاسدة وتسويقها لأحد المطاعم في مدينة أبها.
ونجحت إدارة الطوارئ والرقابة بأمانة عسير في ضبط المخالفين بعد أن تم الرصد، حيث كشفت أن هناك ملاحظات عدة منها تدني مستوى النظافة ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، ولحوم متحللة، وخضروات فاسدة فاقدة للخواص الطبيعية ووجود حشرات وصراصير وقوارض، إلى جانب هروب العمال المخالفين فور مداهمة الموقع.
وقالت الأمانة إن الجولات الرقابية مستمرة وذلك على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كافة المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات، لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة من مطاعم ومطابخ، ومعامل وكل ما يتعلق بالصحة العامة التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، ولن يتم التهاون مع أي مخالف.
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فيه محلات الصباح ما تفتح علشان ما يجيهم احد
يفتح بعد ما بنتهي دوام الدوائر الحكوميه
يارجال والله ما عندك احد
ضايعين ومضيعينا معهم
قال ايه قال
ونجحت إدارة الطوارئ والرقابة بأمانة عسير في ضبط المخالفين بعد أن تم الرصد
ثم قال
إلى جانب هروب العمال المخالفين فور مداهمة الموقع
وختم ب
وقالت الأمانة إن الجولات الرقابية مستمرة وذلك على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كافة المحلات التجارية
الله يحمي خادم الحرمين الشريفين ووليه محمدبن سلمان ورزقه الزريه الصالحه
الله يقويكون على من ارادضرالناس وحءبناالله فيهم وربنايحمي الملك سلمان وولي عهده والمراقبين في الصحه العاملين على حمايت المواطنين
ومن اعطاهم التصاريح اصلا….
وكيف للعمال الحق باان يشتغلو لحسابهم الخاص بضرر البلد بلا عقوبات مغلظة …
اكتضاض متخلفي الأجانب خطر ع الوطن طرد الأجانب مطلب شعبي سعودي…
السعودية للسعوديين…
ليس ف ابها فقط ف جميع مدن المملكه الفساد والغش بسبب العماله المهمله والتي اوردتنا مشاكل كثيره
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