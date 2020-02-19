صراصير وقوارض ولحوم متحللة في معمل تصنيع أغذية!

المواطن-حسن عسيري – أبها

حولت عمالة وافدة بمنطقة عسير شقة سكنية إلى معمل سري لصنع وترويج المواد الغذائية والأطعمة الفاسدة وتسويقها لأحد المطاعم في مدينة أبها.

ونجحت إدارة الطوارئ والرقابة بأمانة عسير في ضبط المخالفين بعد أن تم الرصد، حيث كشفت أن هناك ملاحظات عدة منها تدني مستوى النظافة ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، ولحوم متحللة، وخضروات فاسدة فاقدة للخواص الطبيعية ووجود حشرات وصراصير وقوارض، إلى جانب هروب العمال المخالفين فور مداهمة الموقع.

وقالت الأمانة إن الجولات الرقابية مستمرة وذلك على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كافة المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات، لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة من مطاعم ومطابخ، ومعامل وكل ما يتعلق بالصحة العامة التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

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