صراع المركز الثالث يُشعل مباراة الوحدة والأهلي

صراع المركز الثالث يُشعل مباراة الوحدة والأهلي

2020/02/14
الساعة 2:47 مساءً
- ‎فيالرياضة
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الوحدة والاهلي في الدوري السعودي للمحترفين

المواطن – مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الوحدة والأهلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة والأهلي

وتتشابه ظروف الوحدة والأهلي قبل مباراة اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، حيث يدخل كل منهما بهدف تحقيق الفوز والانفراد بالمركز الثالث في الدوري.

ويسعى فرسان مكة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الوحدة والأهلي اليوم، لخطف الثلاث نقاط، خاصة أنه يسير بشكل مميز في الدوري خلال الجولات الأخيرة.

على الجانب الآخر، يطمح الراقي للظهور بشكل مميز في مباراة الوحدة والأهلي اليوم، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس في حالة التعثر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الرابع.

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