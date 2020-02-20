صلاح يرفع راية التحدي ضد أتلتيكو مدريد

المواطن – مروة نبيل

رفع نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح راية التحدي قبل مواجهة الريدز ضد أتلتيكو مدريد الإسباني المقبلة.

ولعب ليفربول ضد أتلتيكو مدريد على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وخسر الريدز بهدف دون رد.

ونشر محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورًا له من مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، وعلق قائلًا: “آنفيلد ينتظركم”.

ومن المُقرر أن مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في معقل الريدز “ملعب آنفيلد”، يوم 11 مارس المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل لاعبو ليفربول تكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث خسروا ضد برشلونة بثلاثية نظيفة ذهابًا في “كامب نو”، وفازوا برباعية نظيفة في “آنفيلد”، وحصد الريدز اللقب في النهاية على حساب توتنهام.

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