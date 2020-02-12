صور.. الاتحاد في المغرب استعدادًا لمواجهة أولمبيك آسفي

المواطن – مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أولمبيك آسفي المقبلة.

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الاتحاد إلى المغرب وسط استقبال مميز من مسؤولي نادي أولمبيك آسفي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره أولمبيك آسفي المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي التي أُقيمت في جدة، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ما يزيد من صعوبة مواجهة الإياب في المغرب.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل جيد في مباراة أولمبيك آسفي المقبلة، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية هذا الموسم.

تابعنا على تواصل معنا على