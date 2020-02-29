صور .. انطلاق منافسات دورة رابطة الأحياء بعسير

المواطن - أحمد الشهري - محايل

انطلقت- أمس- منافسات دورة رابطة فرق الأحياء بمنطقة عسير، بحضور محافظ محايل عسير المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، ورئيس نادي الشهيد الرياضي بمحايل محمد بن الحسين الفلقي، ورئيس رابطة فرق الأحياء بعسير سعيد بن عبدالله بن هقشة، وذلك على أرض ملعب نادي الشهي.

وكان الحفل المعد لهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى رئيس رابطة فرق الأحياء “آل هقشة” كلمة شكر من خلالها أمير منطقة عسير على متابعته ودعمه المستمرة للمنافسات الرياضية التي تشهدها المنطقة، وشكر محافظ محايل المكلف على حضوره وتشريفه حفل الافتتاح، وأمانة منطقة عسير ونادي ألمع الرياضي وإدارة نادي الشهيد على حسن الاستقبال وتسهيل مهمة رابطة فرق الأحياء.

عقب ذلك ألقى رئيس نادي الشهيد الفلقي كلمة قدم من خلالها التهنئة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تعيينه وزيرًا للرياضة، وتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وشكر أمير منطقة عسير على دعمه المتواصل لكافة أندية المنطقة، وحرصه على ظهورها بالمستوى الذي يليق بها وشكر المحافظ المكلف على حضوره لقاء الافتتاح والجمهور الرياضي الذي حضر لمتابعة افتتاح الدورة.

وفي ذات السياق انطلقت منافسات الدورة بلقاءين جمع الأول بين فريقي عميد حسوة ونظيره فريق الملكي وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما سجل للعميد بكري حسن، وسجل للملكي عبدالعزيز عسيري، وفي اللقاء الثاني فاز فريق السالمية على نظيره عميد إدريس بهدفين دون رد سجلهما عبدالله علي وعبدالإله عسيري.

وسوف تستمر منافسات الدورة والتي تضم 20 فريقًا، قسمت على خمس مجموعات، حيث يلتقي يوم غد الأحد فريقا التعاون وسانتوس، وفي اللقاء الثاني شباب حجلا والمملكة، وذلك على أرض ملعب المشهد التابع لأمانة منطقة عسير.

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