صور.. تصدعات وتشققات تتربص بسالكي الطريق الدولي بصامطة

المواطن ـ علي مدخلي ــ جازان

شكا عدد من أهالي حي الجرادية بمحافظة صامطة، من وجود تشققات وتصدعات في الطريق الدولي المار بوسط الحي.

وقال عدد من الأهالي لـ”المواطن“: إن تلك التصدعات تنتشر في كثير من أجزاء الطريق، مشيرين إلى أن تلك التصدعات تتربص بالمركبات العابرة بطريق الجرادية وقاصدي مبنى الضمان الاجتماعي، متسائلين عن المسؤول عن سوء تنفيذ سفلتة الشوارع.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بالوقوف على تلك التصدعات والتشققات التي تنتشر على طول الطريق المار بالحي المحافظة، والقيام بإعادة سفلتته قبل وقوع أضرار للمركبات أثناء مرورها بهذا الطريق.

وقال خالد عريشي: إن الطريق الدولي والمار بحي الجرادية من الطرق المهمة بالمنطقة وشريان رئيسي فمنه تعبر الآلاف السيارات يومياً ولكن الطريق بدأت تظهر عليه الشيخوخة فكثير من الأماكن أصبحت الطبقة الأسفلتية فيها ضعيفة جداً ومهترئة وتحتاج إلى إعادة سفلتة وتأهيل من جديد لذا نأمل من الجهات ذات العلاقة بالنظر في وضع هذا الطريق بشكل عاجل وإعادة تأهيله وسفلتته بالشكل الذي يليق به كطريق دولي تمر به آلاف السيارات يومياً.

أما عبدالرحمن صميلي فقال إن الطريق المار بحي الجرادية بمحافظة صامطة أصبح في وضع مأساوي فالطبقة الأسفلتية في الطريق أصبحت مهترئة وتحولت في أغلب الطريق إلى حفر أو مستوى غير منتظم في الطبقة الأسفلتية بمعظم أو أغلب أجزاء الطريق ويشعر معها بأن عجلات السيارة لا تمضي على خط أسفلتي، مضيفاً أنها تسبب في أعطال في سيارته.

وطالب العريشي من الجهة ذات الاختصاص بوضع إعادة سفلتة الطريق من الأوليات وخاصة أن الطريق من الطرق المهمة والحيوية.

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