صور.. ديزني تكشف النقاب عن خط فساتين زفاف الأميرات 

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

تعاونت شركة الترفيه ديزني، مع ألورا برايدلز، شركة تصميم فساتين الزفاف؛ لتحويل الرغبات السحرية إلى حقيقة.

وبحسب موقع بيبول، ستصمم ألورا برايدلز، فساتين زفاف مستوحاة من 16 أميرة من الأميرات المفضلات في ديزني، من ليتل ميرميد إلى سنو وايت وسندريلا وروبانزيل.

وسيتم إطلاق المجموعة خلال أسبوع أزياء العرائس في نيويورك في أبريل عام 2020، على أن تصل إلى المتاجر بأسعار تبدأ من 1200 دولار إلى 10 آلاف دولار.

وستأتي فساتين زفاف أميرات ديزني بقياسات مختلفة تبدأ من 0 إلى 30 لتناسب جميع النساء.

وقال كيلي كروم، الرئيس التنفيذي لشركة ألور برايدلز: تكبر الفتيات على أميرات ديزني، ويستوحين منهن أثوابهن وقصصهن في الأفلام الكلاسيكية، وعمل فريق التصميم لدينا بلا كلل على هذه الفساتين المذهلة، حيث يتميز كل فستان بتفاصيل معقدة مستوحاة بشكل خاص من الشخصيات الخالدة المعروفة والمحبوبة في قبلنا جميعًا.

وحتى الآن، تم الكشف عن ثلاث رسومات فقط لفساتين زفاف أميرات ديزني.

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