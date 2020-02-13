صور وفيديو.. مياه الصرف الصحي تحاصر مدرسة بنات بالدمام

المواطن – الدمام

شكا أولياء الأمور من محاصرة مياه الصرف الصحي منذ يومين للمدرسة الابتدائية الرابعة والأربعون بحي الريان بالدمام.

وسادت حالة من الاستياء بين أولياء أمور الطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، حيث أكدوا أن الوضع لم يعد يحتمل وأنهم يجدون صعوبة بالغة في الدخول والخروج إلى المدرسة وسط هذه المستنقعات والروائح الكريهة رغم اتصالاتهم المتكررة بفرع وزارة المياه وأمانة المنطقة الشرقية ولكن دون جدوى.

وطالب عدد من أولياء الأمور الذين التقتهم “المواطن” بالموقع إدارة تعليم الشرقية إلى الاضطلاع بدورها والمسارعة بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة قبل بدء دوام يوم الأحد القادم منبهين إلى خطورة استمرار الوضع على سلامة وصحة بناتهم الطالبات.

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