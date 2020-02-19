ضبط أم عذبت ابنتها لتغيظ زوجها في أبو ظبي

المواطن – متابعة

ألقت شرطة أبو ظبي القبض على أمّ عذبت طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت شرطة أبو ظبي أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله، مؤكدة عدم التهاون مع كل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل ما يلزم وفق إجراءات القانون.

وذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة سنّت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل ” قانون وديمة ” رقم 3 لسنة 2016 والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه.

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