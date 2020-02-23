ضبط وافد بحوزته 31 ألف شريحة اتصال مزورة بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن ضبط وافد من الجنسية البنجلاديشية بحوزته أكثر من 31 ألف شريحة اتصال مزورة.
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافد بنجلاديشي الجنسية في العقد الرابع من العمر، وذلك بحي العمل وسط العاصمة الرياض.
وبعد توفر الدلائل على تورطه بالمتاجرة بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وتم بحوزته ضبط (31,450) شريحة مزورة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.
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غريب فعلا غريب ، كيف إستطاع ذلك الشخص من الحصول على تلك الشرائح وبهذا العدد الكبير ، من المؤكد أنه لا يعمل بمفرده ، وكيف تحصل على تلك التقنية التي تعتبر متقدمة في التشفير ، وهل بالإمكان معرفة إذا كان أحدنا قد تعرض لهذا الأمر.
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