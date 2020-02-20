طريقة إضافة الأرملة في حساب المواطن

المواطن – الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بطريقة إضافة الأرملة إلى البرنامج للحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، إنه بإمكان الأرملة “الأم” إضافة الأبناء كتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ)، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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