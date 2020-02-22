طفل هلالي يُشيد بالاتحاد ويُبدي رأيه في النصر والأهلي

المواطن - محمد سمعه

أشاد طفل مشجع لنادي الهلال، بنادي الاتحاد، واصفًا الأخير بأنه فريقه الثاني الذي يُشجعه بعد الهلال، وذلك قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد اليوم السبت بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي فيديو متداول عبر موقع “تويتر” قال الطفل الهلالي: “الاتحاد فريقي الثاني؛ لأنه كبير جدًّا، والكبيرين هما الهلال والاتحاد، وبالمناسبة أنا لا أقصد شيء ثاني على الإطلاق”.

وبعد سؤال المذيع للطفل حول مقصده من إجابته، علّق الطفل الهلالي قائلًا: “لم أذكر الأهلي والنصر، أنا تحدثت فقط عن الكبيرين الهلال والاتحاد، ولكن سأرد عليك، هل النصر والأهلي معهم دوري أبطال آسيا؟”.

جدير بالذكر أن الهلال سبق له الفوز بدوري أبطال آسيا ثلاث مرات أعوام 1991 و2000 و2019، أما نادي الاتحاد فتُوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005.

وتُقام مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقبل لقاء الهلال والاتحاد، يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

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