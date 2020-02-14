طلب برشلونة بشأن ديمبلي مهدد بالرفض

المواطن – مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن احتمالية رفض طلب نادي برشلونة الإسباني باستبدال نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي عثمان ديمبلي بلاعب جديد في المسابقات المحلية.

وكان نادي برشلونة قد تقدم بالأمس بطلب لاستبدال لاعبه الفرنسي إلى اللجنة الطبية التابعة لرابطة الليغا، حيث يحق له استبدال ديمبلي بشكل استثنائي، في حالة ثبوت حاجته إلى فترة تعافٍ أكثر من 5 أشهر.

وأشارت صحيفة “سبورت”، إلى أن هناك بعض الشكوك لدى برشلونة بشأن قبول طلب استبدال ديمبلي، لا سيما وأنه لن يتم التعامل مع التقرير الطبي لنادي برشلونة على أنه أمر مُسلّم به.

وأضافت أن الشكوك تعود لتعرض ديمبلي لإصابة مماثلة في الأوتار القريبة من العضلة ذات الرأسين في 2017 وكان ذلك بالقدم اليسرى، ولكنه غاب لفترة تقترب من 3 أشهر فقط، فيما أعلن برشلونة أنه سيغيب 6 أشهر.

وأوضحت أن نادي برشلونة سيرسل اليوم إلى اللجنة الطبية، تقارير إضافية عن إصابة ديمبلي، والاختبارات الشخصية التي تثبت تعرضه لتمزق كلي للأوتار القريبة من عظم الفخذ الأيمن.

ولفتت إلى أن برشلونة سيقدم للجنة الطبية، التقرير الكامل للتدخل الجراحي الذي أجري في فنلندا من قبل المتخصص لاسي ليمباينين، والذي كان عضوًا في الفريق الذي أجرى الجراحة للنجم الفرنسي في 2017.

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