طلب غريب مُوجّه لـ نجوم الاتفاق قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإعلامي والناقد الرياضي عادل الملحم، طلبًا غريبًا لنجوم نادي الاتفاق، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال بالجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الملحم المعروف بميوله النصراوية عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة لنجوم فارس الدهناء قبل مباراتهم مع الهلال السبت القادم، أعلم أن المباراة مهمة لكم من أجل الابتعاد كليًّا عن شبح الهبوط، ولكن نصيحة مجانية، أي تسديدة ترتطم في أيادي لاعبي الهلال حاولوا تنطشونها، كذا أو كذا ما راح تحصلون على شيء، لذا الهدوء في مثل هذه الحالات مطلوب”.

وأتت تغريدة عادل الملحم ساخرة، وذلك بعد لمسة يد اللاعب محمد البريك للكرة في مباراة التعاون التي أُقيمت أمس الخميس بالجولة العشرين لبطولة دوري المحترفين.

يذكر أن نادي الهلال كان فاز على فريق التعاون بهدف دون رد، سجله اللاعب سالم الدوسري بالدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول.

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