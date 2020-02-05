طواف السعودية 2020 يجذب أنظار العالم

المواطن - مروة نبيل

تحظى منافسات طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية بمتابعة كبيرة سواء من الجماهير أو وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم.

ويُقام سباق طواف السعودية 2020 للدراجات على مسافة إجمالية تصل إلى 774 كم، بمشاركة ما يزيد عن 133 دراجًا يمثلون 18 فريقًا من جميع دول العالم.

طواف السعودية 2020

وانطلقت المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020 بالأمس، من أمام مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، إلى مركز السيباني التابع لمحافظة ضرماء بمسافة 173 كم، وحصل الإسباني روي كوستا من فريق الإمارات على المركز الأول.

وتمكن نيكولو بونيفيزو من فريق TOTAL DIRECT ENERGIE، من تصدر المرحلة الثانية والتي انطلقت من أمام القرية التراثية حصن سدوس إلى محافظة الدرعية “البجيري”، بمسافة 182 كم، وسط أجواء حماسية مميزة.

وأشار حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن التواجد الإعلامي كبير للغاية، وقال: “مصورون وصحفيون من مختلف وسائل الإعلام العالمية في متابعة مستمرة لتفاصيل سباق طواف السعودية”.

ونشر حساب الهيئة الرسمي، صورًا من منافسات المرحلة الثانية، وعلق عليها قائلًا: “خلال أربع ساعات بالدراجات الهوائية.. نزهةٌ بصرية.. ومتعةٌ جمالية.. في طبيعة السعودية”.

المراحل المتبقية

وستنطلق المرحلة الثالثة من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية “البجيري” بمسافة 119 كم، أما رابع مراحل السباق من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية، بمسافة 137 كم.

وتُختتم منافسات طواف السعودية 2020 للدراجات، يوم السبت، حيث تنطلق المرحلة الخامسة من جامعة الأميرة نورة على أن تكون نقطة الوصول قصر المصمك بمسافة تُقدر بـ144 كم.

تابعنا على تواصل معنا على