طيار يبكي على الهواء: سأقاضي محمد رمضان

المواطن – متابعة

رد الطيار المصري أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب واقعة الفنان محمد رمضان، على ما نشره الفنان في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بطلبه نقودًا، مشدداً على أن هذا كلام عارٍ من الصحة تمامًا.

وقال الطيار في مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من فرد يُدعى سعيد إمام، يعرض عليه العمل في شركة طيران وتقديم السيرة الذاتية الخاصة به، موضحًا أنه لا يستطيع تقديم السيرة الذاتية بسبب سحب الرخصة الخاصة به.

وأشار إلى أن ما تداوله رمضان بطلب الطيار منه 9.5 مليون جنيه، هو أمر غير صحيح، معلقًا: 9.5 مليون جنيه أطلبهم في تاريخ حياتي كله بدلًا من الخروج مكرم واسمي موقوف عن العمل، أنا لم أطلب نقودًا من أحد كما قيل في الفيديو ولن أطلب بهذا المنظر.

وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه محمد رمضان، بسبب تشويهه لصورته وقيامه بفعل غير مسؤول، متابعًا: راضي بالقضاء المصري وهو الفيصل في الأمر.

ولفت إلى أن قرار وقفه عن العمل تم اتخاذه بعد ضغط من الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي التي لم تعلم ظروف الواقعة، واصفًا إياه بأنه “قرار إعدام بالنسبة لي، وأي شو استعراضي لا يجب أن يكون على حسابي”.

وبكى الطيار وقال: ماذا يساوي قول ابني البالغ من العمر 10 أعوام لي إني طُردت من عملي، الحمد لله على كل شيء وقدر الله وما شاء فعل.

وتسبب الفنان محمد رمضان في إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر مدي الحياة من ممارسة مهنة الطيران بسبب نشر الفنان فيديو يزعم فيه أنه يقود طائرة خاصة وهو ما يخالف قانون الطيران المدني.

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