ظهور خامس حالة كورونا في الإمارات

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق عن 4 إصابات من أسرة واحدة، حيث أشارت إلى أن الفيروس انتقل من الجدة إلى ابنتها وزوجها، وطفل عمره 9 سنوات، وبدأت الأعراض تظهر عليهم بشكل واضح بعد أيام.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية: إن أفراد الأسرة الصينية، الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا هم سائحون دخلوا إلى الدولة بتاريخ 16 يناير الماضي، قادمين من مدينة ووهان، فيما بدأت تظهر أعراض الإصابة عليهم في تاريخ 23 من الشهر نفسه، الأمر الذي دفعهم للذهاب إلى أقرب مركز صحي للفحص، ومن ثم اكتشاف الإصابة، وفق الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين الرند.