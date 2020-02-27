عاجل .. الكويت تكشف حقيقة ارتفاع إصابات كورونا لـ126 حالة

المواطن - متابعة

نفت وزارة الصحة الكويتية صحة ما يتم تداوله عن إعلانها ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد إلى 126 حالة مؤكدة.

ودعت الوزارة في بيان صحفي مساء أمس الخميس الجميع إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت صحة الكويت، قد أعلنت في وقت سابق يوم أمس ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 43 حالة مؤكدة إثر تسجيل 17 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة في الكويت إن الحالات الـ 43 تلك كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق، أن مجموع الحالات الجديدة المبلغ عنها خارج الصين قد تجاوز لأول مرة أعدادها داخل الصين.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الوقت قد حان الآن لتضامن عالمي، سياسي وتقني ومالي، بين كل الدول، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لمنع العدوى ولإنقاذ الأرواح.

ويأتي حديث رئيس المنظمة في وقت تُسجل فيه الآن حالات جديدة لفيروس كورونا “في جميع أنحاء أوروبا وفي أنحاء الشرق الأوسط، وهناك الآن ما يقرب من أربعين دولة، قُتل فيها أكثر من 40 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس، كما تم تسجيل 2790 إصابة جديدة في 37 دولة مختلفة، حسب الدكتور تيدروس.

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