عادل التويجري يسخر من نجمي النصر قبل مواجهة الشباب

المواطن – محمد سمعه

سخر الناقد الرياضي عادل التويجري من نجمي نادي النصر، وذلك قبل مواجهة نادي الشباب اليوم الجمعة بالجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال التويجري أثناء تواجده في برنامج” الدوري مع وليد” ساخرًا: “أتوقع أن مباراة النصر والشباب ستكون مباراة الـVAR بالدرجة الأولى، وأتوقع أن نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله سيقومان بالتمثيل لخداع الحكم وإهداء الفوز لنادي النصر”.

وفي سياق آخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ضد الشباب لمعادلة رقم الليوث من حيث عدد الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب الشباب ضد النصر 23 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تمكن الليوث من الفوز في 8 مباريات، مقابل 7 انتصارات للعالمي، وخيم التعادل على نتيجة 8 مواجهات.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض مباراة الشباب ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الليوث المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، وذلك قبل مباراة النصر ضد الشباب، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بـ35 نقطة.

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