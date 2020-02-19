عادل الجبير جبل الدبلوماسية السعودية يلقن المحاور المستفز درسًا

المواطن – سعد البحيري

أشاد العديد من المواطنين والمثقفين العرب بقوة ودبلوماسية وهدوء وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال استضافته في برنامج دائرة الخطر الذي يقدمه المحاور تيم سيباستيان على قناة دويتشه فيله الألمانية.

الجبير على خطى تركي الفيصل:

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد معلقًا على اللقاء: المحاور تيم سيباستيان صحفي وروائي بريطاني دائمًا ما يضع ضيفه تحت ضغط .. أسلوبه هجومي مستفز يقاطع ضيفه في كل إجابة ليفقده التركيز ويحضّر أسئلته المليئة بالكمائن بشكل تصاعدي أي أنه يجهز لسؤاله الخامس مثلًا من السؤال الأول.

وأضاف : تابعت كل حواراته لم تفلح أساليبه مع تركي الفيصل ولا عادل الجبير.

وقال الصحافي عناد العتيبي : الإعلام الغربي يدافع عن “الخونة” تحت غطاء حقوق الإنسان .. وعادل الجبير يفند برد صاعق .. نهتم بحقوق الإنسان في وطننا، ولدينا 20 مليون سعودي هل هؤلاء بالسجن؟.

مصدر فخر للسعوديين

أما نوال العنزي فقالت : وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي عادل الجبير مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، وفي كل حواراته نجد سرعة البديهة، الثقة، الحكمة، بعد النظر.

وقال الكاتب العربي أمجد طه : حين تلتقي مدرسة الإعلام المستفز وجبل الدبلوماسية.. المتعة هي العنوان.

وتابع : الزميل والصديق المحاور تيم سيباستيان صحفي وروائي دائمًا مستفز بأي حوار ويعاني أصدقاؤه وأهله في بريطانيا من أسلوبه الهجومي المستفز متابعًا: ” بس دواه عند عادل الجبير أعطاه درسًا”.

تلميذ الفيصل النجيب

وقال محمد الحربي : رحل سعود الفيصل وترك التلميذ النجيب يذكرنا بمواقفه السعودية كنز الدبلوماسية الذي لا ينضب.

واتفق معه حسن بن محمد الذي قال : “يكفيك بصريح العبارة بأنه تخرج من مدرسة الدبلوماسية الفذة مدرسة سعود الفيصل فكان منذ زمن ملازم له في أغلب الأحيان واستقى من حنكته وتعلم لا استغراب يعتبر عادل الجبير من الرجال الأفذاذ في السياسة بعد سعود الفيصل”

بينما قالت الكاتبة مها الشعلان : عادل الجبير يغني عن ألف قناة إعلامية مثقف سريع البديهة، قدرات عالية في التفاوض والإقناع.

مهارته في ضرب الأمثلة والتحليل والربط “تُدرس” شكرًا لك بالنيابة عن كُل سعودي مخلص ومحب لوطنه.”.

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