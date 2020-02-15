عبدالرحمن بن مساعد: لهذا السبب يعادي الإعلام الغربي ولي العهد

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ضيف
مشكلة الاعلام الغربي انهم يجدون الشعب العربي السعودي يقف صفا واحدا مع سمو ولي العهد وهذا الامر يصعب تجزاته لاحول لهم ولا قوه كانوا يعتقدون بان الشعب السعودي سوف ينجرف مع الفوضى والضوضاء الاعلاميه ولكنهم صدموا بجبل طويق الصامد ولذلك فهم يفشلون ولن تقوم لهم قائمه الشعب وقف لهم بالمرصاد
ضيف
سلمت اناملك تحليل صائب تماما لك الف تحية و سلام
عندما يتكلم الشاعر تتناغم كل احاسيسه و تصل المرام بكل دقة
بكل تواضع و صدق ذلك كان تحليلي دائما و كانه تناغم و تخاطر افكار !!
و قد ناقشته مع اصدقاء منذ حوالي السنة
بوركت دولة ولي عهدها خلق ل يكون قائد بامتياز
القيادة موهبة و ميزة تولد مع البشر و لا تورث او تنقل لآخر
بوركت هذه الارض ..
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