عبدالرحمن بن مساعد: لهذا السبب يعادي الإعلام الغربي ولي العهد

عبدالرحمن بن مساعد: لهذا السبب يعادي الإعلام الغربي ولي العهد

2020/02/15
الساعة 3:13 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية
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المواطن- الرياض

قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد إن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير اقتصاد المملكة بحيث لا يكون معتمدًا على النفط فقط، رؤية فذة وتفكيرها خارج الصندوق، ولهذا السبب يُلصق بالأمير محمد من الإعلام الغربي المعادي ما ليس فيه.

وأضاف خلال لقاءه مع "MBCFM" أن الإعلام الغربي يوجه الكثير من الانتقادات لولي العهد، حتى أنه يمكن أن يوجه له مشكلة ثقب الأوزون، لأنهم لا يريدون أن تصبح المملكة كما يريد هو.

وتابع أنه هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يريدون تطور المملكة، ومن مصلحتهم أن تظل تنتج النفط فقط، لأنه سلعة قابلة للنضوب، وهم يريدون أن تظل السعودية دولة تنتج سلعة قابلة للنضوب ومحتاجة دائما للآخر في كل أمور حياتها، وهذا مالا يريده الأمير محمد ولهذا يقومون بانتقاده.

وأكد أن ولي العهد يقوم بتنفيذ كل شيء يصرح به، ولا يقول كلام عبثي أبدًا، وهذا يزعج من لا يريدون سعودية مستقلة بذاتها تسير في اتجاه أنها لا تكون معتمدة على سلعة قابلة للنضوب، وقادرة على الاستغناء عن أي أحد.

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عبدالله الناصر / حائل
ضيف
عبدالله الناصر / حائل

مشكلة الاعلام الغربي انهم يجدون الشعب العربي السعودي يقف صفا واحدا مع سمو ولي العهد وهذا الامر يصعب تجزاته لاحول لهم ولا قوه كانوا يعتقدون بان الشعب السعودي سوف ينجرف مع الفوضى والضوضاء الاعلاميه ولكنهم صدموا بجبل طويق الصامد ولذلك فهم يفشلون ولن تقوم لهم قائمه الشعب وقف لهم بالمرصاد

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1 ساعة
yasar
ضيف
yasar

سلمت اناملك تحليل صائب تماما لك الف تحية و سلام
عندما يتكلم الشاعر تتناغم كل احاسيسه و تصل المرام بكل دقة
بكل تواضع و صدق ذلك كان تحليلي دائما و كانه تناغم و تخاطر افكار !!
و قد ناقشته مع اصدقاء منذ حوالي السنة
بوركت دولة ولي عهدها خلق ل يكون قائد بامتياز
القيادة موهبة و ميزة تولد مع البشر و لا تورث او تنقل لآخر
بوركت هذه الارض ..

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