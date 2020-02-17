عروس داعش تظهر بالجينز لتبرئة التنظيم من تهمة التطرف !

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

ارتدت البريطانية شميمة بيغوم، المعروفة إعلاميًا بلقب عروس داعش، وشاح رأس كستنائيًا، وبنطال جينز وبدت وكأنها جالسة في غرفة معيشة في إنجلترا، وذلك خلال في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية.

وكانت جهزت التلميذة البريطانية سابقًا، 20 عامًا، خيمة مؤقتة لها في مخيم الروج وزينتها بالورود الحمراء، وصوُرت لأول مرة دون العباءة السوداء؛ في محاولة لتبرئة تنظيم داعش من تهمة التطرف.

ولفتت الشبكة الأمريكية أن داعش الآن تحظر العباءات في المخيم كجزء من محاولات لإزالة التطرف عن النساء والأطفال.

وتضم خيمة شميمة بيغوم التي تشاركها مع المواطن الأمريكي الكندي كيمبرلي بولمان، جهاز تدفئة وكهرباء وتلفزيون وأجهزة الطهي، وصنعت أريكة صغيرة من البطانيات التي قدمتها الأمم المتحدة للمحتاجين.

سحب الجنسية:

جردت بريطانيا شميمة بيغوم من جنسيتها بعد أن غادرت المملكة المتحدة مع اثنين من صديقاتها في المدارس، كاديزا سلطانة، وأميرة عباسي، قبل خمس سنوات للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وبعد عشرة أيام من وصولها، تزوجت من هولندي انضم هو الآخر للتنظيم في عمر 23 عامًا، وأنجبت منه ابنة في مخيم اللاجئين العام الماضي، وتوفيت الطفلة فيما بعد، وكذلك مات طفلاها السابقان.

وخسرت بيغوم المرحلة الأولى من استئنافها ضد قرار الحكومة بإلغاء جنسيتها، وأبلغت شبكة ABC News الأمريكية أن عالمها كله انهار عندما تم تجريدها من جنسيتها العام الماضي، لاسيما وأنها علمت ذلك من وسائل الإعلام وليس من مسؤول حكومي.

وعندما سئلت عن تعليقاتها السابقة إلى التايمز حين بدت غير نادمة على انضمامها لتنظيم داعش الإرهابي قالت: كنت خائفة على حياتي، كنت أسمع كل هذه القصص عن نساء يهددن نساء أخريات بسبب حديثهن أو كلمات غير محسوبة، كنت خائفة فقط على حياتي ولهذا صرحت بما قلته.

ويُذكر أن القصة الكاملة تُبث على قناة ABC News هذا الأسبوع في برنامج خاص حول المخيمات والسجون.

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