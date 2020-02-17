عصابة صينية تتخصص في سرقة مناديل المرحاض بسبب كورونا

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

قالت الشرطة الصينية، اليوم الاثنين، إن عصابة مسلحة من الرجال، تخصصت في سرقة مناديل المرحاض؛ لبيعها في السوق السوداء؛ بسبب الطلب المتزايد عليها ونقصها في السوق.

وجاء بيان السلطات يوضح أنه تم احتجاز سائق شاحنة خارج سوبر ماركت في مونج كوك، وهي منطقة لها تاريخ من عصابات الجريمة المنظمة، وتعرض للتهديد بالقتل، وذلك لسرقة مناديل المرحاض بأكثر من 1000 دولار.

وتعاني المدينة، التي لديها 58 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من نقص حقيقي في المحارم الورقية وأقنعة الوجه.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، في وجود نقص شديد في المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والمعكرونة، والمطهرات مثل مطهر الأيدي ومواد التنظيف والأقنعة الطبية، وكذلك المحارم الورقية، وذلك على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن الإمدادات لم تتأثر بتفشي الفيروس.

وتجد محلات السوبر ماركت نفسها غير قادرة على إعادة التخزين بسرعة كافية، أو تلبية احتياجات المستهلكين، مما يؤدي إلى وجود طوابير طويلة وحوادث تدافع، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

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