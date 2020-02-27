عوار يرفع راية التحدي ضد يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

رفع نجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار راية التحدي ضد يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي في الفوز على يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، سجله لوكاس توسرت، واُختير حسام عوار كأفضل لاعب في المباراة.

وقال عوار خلال تصريحاته لشبكة “راديو مونت كارلو”/ “أداؤنا يستحق الإشادة، كنا نعلم أننا لسنا مرشحين للفوز، ولكن قدمنا مباراة كبيرة، وتتبقى لنا مواجهة أخرى، لذا علينا ألا نبالغ في الفرحة”.

وتابع: “علينا مواصلة الأداء بنفس القوة، إنها مجرد مباراة الذهاب، لم نحسم شيئاً بعد، وسنذهب إلى تورينو بطموحات كبيرة، ولكن علينا أولاً التركيز في مباراتنا المقبلة ببطولة الدوري، لأننا بحاجة لتجميع النقاط”.

واختتم عوار صاحب الأصول الجزائرية تصريحاته بشأن مباراة يوفنتوس المقبلة قائلًا: “لن نكون فريسة سهلة في معقل يوفنتوس، بل سنؤدي بكل ثقة”.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون ضيفًا على يوفنتوس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم 17 مارس المقبل.

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