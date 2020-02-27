عوالق ترابية وأتربة لمدة ساعات على 3 مناطق

المواطن -الباحة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة العديد من التنبيهات بشأن أحوال جوية غير مستقرة تتعرض لها بعض المناطق اليوم الخميس.

عوالق ترابية على الباحة:

ونبهت الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

طقس جازان:

كما نبهت الهيئة من تدنٍّ في مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الـ 8 مساءً.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

أتربة على المدينة المنورة:

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات خيبر وينبع والحناكية والمهد والعيص وبدر ووادي الفرع.

وبينت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

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