عودة الدفء قبل برد عقرب السم

المواطن – الرياض

توقع خبير الطقس زياد الجهني عودة الدفء إلى أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.

وكان الجهني قال قبل يومين إن موجة البرد الشديد التي شهدتها المملكة على مدار أيام هي آخر الموجات القطبية شديدة البرودة في شتاء هذا العام مبشرًا بعودة الدفء مطلع الأسبوع المقبل.

يأتي هذا فيما توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن تشهد المملكة موجة برد اعتبارًا من يوم غد السبت تسمى موجة برد عقرب السم.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل). فيما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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