غبار يحد الرؤية غدًا على 7 مناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقه الرياض.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

أما عن حالة البحر فسوف تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة على البحر الأحمر، في حين ستكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10- 38 كم/ ساعة.

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