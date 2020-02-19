غدًا.. مباراتان في كأس العرب لمنتخبات الشباب

غدًا.. مباراتان في كأس العرب لمنتخبات الشباب

2020/02/19
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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العراق وتونس

المواطن – واس

تنطلق غداً الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً لحساب المجموعة الأولى إذ يلتقي الكويت والعراق عند الساعة 02:45 على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة لحساب المجموعة الأولى، في لقاء يسعى من خلاله المنتخبان لتعويض خسارتهما في الجولة الأولى والمنافسة على بطاقتي التأهل.

وفي اللقاء الثاني الذي يعد لقاء انتزاع الصدارة يلتقي تونس بنظيرة موريتانيا عند الساعة 17:50 على نفس الملعب وسيتحدد من خلاله أول المتأهلين للدور الثاني بنسبة كبيرة في حال فوز أحدهما على الآخر.

يذكر أن المجموعة الأولى يتصدرها منتخب موريتانيا بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن الوصيف “تونس” فيما يحل العراق ثالثاً والكويت رابعاً بدون نقاط.

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