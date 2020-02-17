غوميز الأفضل في مباراة الهلال وشباب الأهلي

المواطن – مروة نبيل

واصل الفرنسي بافيتيمبي غوميز تألقه مع الزعيم في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ليُكلل مجهوده ويحصد لقب الأفضل في مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي اليوم.

غوميز يخطف الأنظار

وأعلن حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار غوميز كأفضل لاعب في مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم، وأثنى على مستواه الذي قدمه ضد الفريق الإماراتي.

وظهر غوميز بمستوى مميز خلال مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

الهلال والأهلي

وشهدت مباراة الهلال اليوم تألقًا لافتًا من لاعبي الزعيم في رحلة بحثهم عن الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

وبدأت مباراة الهلال وشباب الأهلي بشكل سريع، ونجح الفريق الإماراتي في هز الشباك عن طريق لاعبه يوسف جابر في الدقيقة 24، قبل أن يُسجل غوميز التعادل عند الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ونجح المهاجم الفرنسي في تسجيل هدف مميز من تسديدة رائعة بالقدم اليُسرى عند الدقيقة 72، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ثلاث نقاط غالية خارج أرضه في دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، وبفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي المتصدر، ثم شباب الأهلي وشهر خودرو الإيراني بدون نقاط.

تابعنا على تواصل معنا على