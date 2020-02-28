غوميز وأميسي يتنافسان على جائزة الأفضل في آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن ترشيح 5 لاعبين للمنافسة على لقب الأفضل خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وجاء غوميز في مقدمة ترشيحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تألقه مع الهلال في أول جولتين، حيث أحرز هدفًا في شباك شهر خودرو الإيراني في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

وواصل غوميز تألقه مع الهلال في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا وسجل هدفين ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق الفوز بنتيجة 2/1.

وتواجد نجم التعاون سيدريك أميسي في القائمة، بعد تألقه في أول جولتين من دوري أبطال آسيا 2020، حيث قام بـ86 تمريرة ناجحة وبلغت دقتها 90%، وقام بصناعة 4 فرص، ليُساهم في فوز فريقه على الشارقة الإماراتي والدحيل القطري.

وشهدت القائمة تواجد الإسباني إندريس إنيستا نجم فيسيل كوبي، حيث يُقدم مستوى مميزًا، وقام بـ120 تمريرة ناجحة ووصلت دقتها إلى 90% تقريبًا، وصنع 9 فرص في دوري أبطال آسيا 2020.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في أول جولتين من البطولة الآسيوية نجم باختاكور الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والنجم تيروهيتو ناكاغاوا المتألق مع فريق يوكوهاما مارينوس الياباني.

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