غوميز يتفاعل مع الجماهير بصورة وتغريدة عربية

المواطن - مروة نبيل

واصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز عادته بالتواصل مع الجماهير يوم الجمعة على طريقته الخاصة.

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بالزي السعودي اليوم، وعلق عليها قائلًا: “اللهم في يوم الجمعة ارزقنا استجابة لدعائنا وأمانينا المنتظرة”.

وتفاعلت الجماهير السعودية وليس الهلالية فقط مع تغريدة غوميز اليوم، حيث حصدت أكثر من 3 آلاف إعادة نشر، و4 آلاف إعجاب خلال أقل نصف ساعة تقريبًا، بالإضافة إلى مئات التعليقات.

وأعربت الجماهير عن سعادتها بتفاعل غوميز مع العادات العربية، وتمنوا مواصلة تألقه خلال الفترة المقبلة لحصد لقب الهداف، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للتتويج بمزيد من البطولات.

ويتربع غوميز على عرش هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، يليه نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ13 هدفًا.

تابعنا على تواصل معنا على