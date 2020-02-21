غوميز يفوز بجائزة هدف الأسبوع في آسيا

المواطن – مروة نبيل

حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز جائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن 19 ألفًا و847 مصوتًا شاركوا استفتاء هدف الأسبوع في البطولة القارية، والذي حسمه غوميز لصالحه.

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن اكتساح غوميز لاستفتاء أفضل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث حصل على 84% من الأصوات.

وسجل غوميز هدفًا مميزًا خلال مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي التي أُقيمت على ملعب راشد ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 2/1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

ونال هدف لاعب يوكوهاما إف مارينوس الياباني، تيروهيتو ناكاجاوا في شباك سيدني الأسترالي 9%، مقابل 4% لهدف نجم السد، حسن الهيدوس في شباك سباهان الإيراني، و2% لهدف لاعب إف سي طوكيو، ليوندرو في شباك بيرث جلوري.

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