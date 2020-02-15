غير مؤهل في حساب المواطن فما الحل؟

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، يجب على المستفيد التوجه إلى حسابه عبر البوابة الإلكترونية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال "دراسة الأهلية" وإرفاق المستندات المطلوبة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر

وتابع حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالمستفيدين بموقع تويتر": يلزمك الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر. يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب المواطن في دفعة إبريل المقبل، حيث من المنتظر الإعلان عن نتائج الأهلية في دورة مارس خلال أيام. ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.