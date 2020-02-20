فاروق بن مصطفى يتسلم جائزة أفضل حارس في يناير

المواطن – مروة نبيل

تسلم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، التونسي فاروق بن مصطفى جائزة الأفضل في شهر يناير قبل انطلاق مباراة ضمك اليوم.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لحارس مرمى الشباب فاروق بن مصطفى وهو يتسلم جائزة الأفضل في شهر يناير بمنافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد اختارت فاروق بن مصطفى لجائزة أفضل حارس مرمى نظرًا لتألقه اللافت مع الشباب وحصده النقاط الأعلى في المعايير التي سبق وأعلنت عنها.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ضمك، بعد قليل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الليوث المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، وذلك قبل مباراة الشباب ضد ضمك اليوم، فيما يتواجد الفريق الضمكاوي في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.

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