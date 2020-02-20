فالنسيا يُعاني في دوري أبطال أوروبا

المواطن – مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا الإسباني خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا واقترب من توديع المسابقة القارية.

فالنسيا يُعاني

ولعب فالنسيا ضد أتالانتا الإيطالي بالأمس على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وخسر بأربعة أهداف مقابل هدف، ليُصعب مهمته في مباراة الإياب.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فالنسيا حقق رقمًا سلبيًا في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته الثقيلة ضد أتالانتا الإيطالي.

وأضافت أن آخر فريق إيطالي تمكن من إحراز 4 أهداف أو أكثر أمام فريق إسباني خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا كان إنتر ميلان في أكتوبر عام 2004، حينما تغلب على فالنسيا أيضًا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في الفوز على نظيره فالنسيا الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2004/ 2005.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا الإسباني استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة العودة أمام أتالانتا الإيطالي، لتحقيق الفوز ومصالحة مشجعيه بعد الأداء المتراجع الذي قدمه بالأمس.

ومن المقرر أن تُقام مباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في العاشر من شهر مارس المقبل على ملعب “ميستايا”.

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