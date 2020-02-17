فتوحي يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف

المواطن – مروة نبيل

كشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة صانعي الأهداف في البطولة المحلية بعد مرور 18 جولة.

وعلق حساب الدوري السعودي للمحترفين على قائمة صانعي الأهداف قائلًا: “المتألق إدريس فتوحي في صدارة المنافسة القوية.. هل سيستمر بالمرتبة الأولى؟”، موضحًا أنه يتفوق على يوسف الجبلي بعدد صناعة الفرص.

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، المغربي إدريس فتوحي، قائمة الأكثر صناعة بـ8 تمريرات حاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع نجم الفيصلي الجبلي.

وقام 3 لاعبين بصناعة 7 أهداف حتى الآن، وهم؛ نجم نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، نجم فريق الوحدة، الأسترالي كريغ غودوين، ونجم نادي الفيحاء، البرتغالي آرسينو نونيز.

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