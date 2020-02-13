فرنانديز يُجري جراحة ناجحة

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء عن إجراء مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، التشيلي روني فرنانديز لعملية جراحية، اليوم الخميس.

وأجرى روني فرنانديز عملية جراحية لتثبيت العظم في أحد المراكز المتخصصة في علاج الإصابات الرياضية في تشيلي، وتكللت بالنجاح.

وكان المهاجم التشيلي فرنانديز قد تعرض إلى كسر في عظمة الساق “الشظية” خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، وسيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أشهر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، ويستعد لمواجهة الهلال المتصدر، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ18.

تابعنا على تواصل معنا على