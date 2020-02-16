فرنسا تطالب تركيا بوقف التدخل في ليبيا

المواطن – متابعة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جو إيف لودريان، مساء أمس السبت، تركيا إلى احترام مقررات مؤتمر برلين ووقف تدخلها في ليبيا.

كما أعرب عن قلقه من انتهاكات إيران للاتفاق النووي، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث أبلغه لودريان خلال اللقاء بتصميم بلاده على ضرورة مواصلة خفض التصعيد في الخليج.

يذكر أن فرنسا نددت يوم الاثنين الماضي بمحاولة إيران وضع قمر صناعي في المدار، حيث أنها تستخدم تكنولوجيا باليستية مماثلة لتلك المستخدمة لحمل أسلحة نووية، وطالبت طهران باحترام تعهداتها الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، انييس فون در مول إنه لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة الفضائية والتي ترتبط بإطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية، وذلك بموجب تعهداتها الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت أن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، ومنها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

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