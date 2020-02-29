فرنسا تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا

المواطن - متابعة

أعلنت فرنسا تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا، كما قررت منع التجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 57 منذ نهاية يناير، في وقت أعلن فيه وزير الصحة أوليفييه فيران أن تفشي الفيروس وصل إلى مرحلة جديدة في البلاد.

وتوفي حتى الآن في فرنسا شخصان جراء الفيروس، الأول مدرّس فرنسي يبلغ 60 عامًا أُعلِنت وفاته الأربعاء، والثاني سائح صيني يبلغ الثمانين من العمر.

يذكر أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 85408 أشخاص معظمهم في الصين، تعافى منهم 39524، بينما توفي 2924.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر