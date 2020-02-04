فهد المولد يدعم لاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

زار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد زملاءه اللاعبين اليوم، لتحفيزهم قبل مباراة العميد ضد التعاون.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أحمد صادق دياب: “قام قبل قليل لاعب الاتحاد فهد المولد بزيارة دعم وتشجيع لزملائه لاعبي الفريق الأول، قبل مغادرتهم إلى بريدة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وتمنى لهم التوفيق في مباراتهم القادمة.. وحظى الفهد بالترحيب الكبير من قبل اللاعبين ومنسوبي النادي”.

ويلعب الاتحاد ضد التعاون، يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أوقفت نجم الاتحاد فهد المولد نهاية الموسم الماضي، لمدة عام واحد، على أن يعود إلى الملاعب مجددًا شهر مايو المقبل.

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