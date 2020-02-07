فوز أتلتيك بيلباو ضد برشلونة يُزلزل البارشا

المواطن - محمد سمعه

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بطولة كأس ملك إسبانيا، أمس الخميس، وذلك بعد فوز أتلتيك بيلباو عليه بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث حاول فريق البارشا مباغتة نادي أتلتيك بيلباو ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وفي الشوط الثاني من مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة هدف محققة لنادي برشلونة بالدقيقة التسعين من عمر المباراة.

وتمكن نجوم الفريق الباسكي من الفوز في مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة بهدف اللاعب إينياكي ويليامز الذي أحرزه بالدقيقة الثالثة والتسعين من عمر المباراة مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاعات نادي برشلونة.

وبعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، فتحت جماهير نادي برشلونة النار على المدرب كيكي سيتين الذي لم ينجح في إقناع جماهير البارشا، وذلك منذ قدومه لتدريب البارشا خلفًا للمدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.

كذلك قدم النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع البارشا لقاءً سيئًا خلال مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة.

وقبل إقامة مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، كان نادي ريال مدريد ودع بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد أن خسر من نادي ريال سوسيداد برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.

وبعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، يستعد برشلونة لمواجهة نادي ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وقبل إقامة مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، كان البارشا ودع بطولة كأس السوبر الإسباني من دور نصف النهائي بعد أن خسر من نادي أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت في جدة بيناير الماضي.

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