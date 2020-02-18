فيتوريا: مجموعتنا الأقوى.. واستحقينا الفوز ضد العين

المواطن – مروة نبيل

أعرب المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عن سعادته بفوز النصر ضد العين الإماراتي اليوم، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مجموعة العالمي الآسيوية.

النصر ضد العين:

ولعب النصر ضد العين اليوم على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ونجح العالمي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

وعلق فيتوريا على مباراة النصر ضد العين الإماراتي قائلًا: “مباراة مهمة وصعبة أمام فريق جيد كان بحاجة إلى الفوز، أعتقد إلى نهاية المباراة كنا أفضل نوعًا ما واستحقينا الفوز”.

وتابع: “هناك شيء أحببته في فريقنا بأننا حضرنا بإستراتيجية وخطة، ورغم تسجيل هدف علينا، ولكن لاعبينا ظلوا بنفس التركيز وانتظروا حتى الشوط الثاني ونجحوا في التسجيل وتحقيق ثلاث نقاط مهمة”.

وأضاف: “في مثل هذه المباريات نحتاج للاعبي الخبرة وإستراتيجيتنا اليوم أمام العين كانت المحافظة على منتصف الملعب.. العين غيّر طريقة لعبه، ولذلك عانينا في بداية المباراة، ولكن في الشوط الثاني غيرنا طريقة اللعب ونجحنا في الفوز”.

وواصل: “أعتقد أن مجموعتنا هي الأقوى في البطولة الآسيوية، وقد حققنا أربع نقاط حتى الآن وما زال أمامنا عمل كبير، كل الفرق لديها الفرصة للتأهل، وما زال أمامنا أربع مباريات مهمة”.

واختتم فيتوريا تصريحاته قائلًا: “انتهت المباراة الآسيوية بالنسبة لنا اليوم، وسنبدأ بالتركيز على بطولة الدوري ومباراتنا القادمة أمام الحزم”.

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